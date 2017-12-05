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Экономика

Сколько денег перевели кыргызские мигранты на родину в 2017 году

Кыргызские мигранты вносят огромный вклад в развитие экономики, сообщил сегодня журналистам статс-секретарь Государственной миграционной слудбы Нурлан Шерипов.

«По официальным данным, более 800 тысяч трудовых мигрантов из КР работают за рубежом. Более 640 тысяч из них — в России, 35 тысяч — в Казахстане, более 30 тысяч — в Турции, еще 14 тысяч — в Южной Корее и более 20 тысяч — в европейских государствах и США», — сказал он.

За 2016 год наши трудовые мигранты перевели в КР более $1,99 миллиарда, что равнозначно 35 процентам ВВП. За 9 месяцев 2017-го они перечислили в республику более $1,8 миллиарда, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2016-го. Это просто огромные суммы.

Нурлан Шерипов
«Эти деньги не только направлены на поддержание родственников и собственных семей мигрантов, но и поддерживают экономическое развитие страны. В последние годы у нас оживился строительный рынок. Некоторые успешные мигранты по возвращении открывают на родине бизнес. Один кыргызстанец, к примеру, успешно работал в медицинской сфере в Швейцарии, потом приехал в Баткенскую область и открыл медклинику, которая работает по новейшим технологиям. И таких примеров много», — отметил статс-секретарь ГМС.
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