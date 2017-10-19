На Кировском водохранилище в Кыргызстане начался сброс воды

На Кировском водохранилище в Талсской области Кыргызстана начался сброс воды. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбек Таштаналиев.

По его словам, сброс планировали начать накануне, однако водопользователи Манасского района Таласской области попросили подождать. Аналогичная просьба поступила и от Жамбылской области Казахстана.

В настоящее время в водохранилище около 30 миллионов кубометров. Воду планируют сбросить в течение 5-6 дней. Ремонт продлится 15 дней. К апрелю объем запасов Кировского водохранилища, по прогнозам Департамента водного хозяйства и мелиорации, достигнет проектной отметки — 550 миллионов кубометров.

Отметим, сообщение Минсельхоза о проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте совпало с ужесточением пограничного контроля на кыргызско-казахской границе.