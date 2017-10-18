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Экономика

Добрались до воды. Кыргызстан намерен осушить Кировское водохранилище

Для проведения ремонтно-восстановительных работ с 18 октября планируется произвести сбросы из Кировского водохранилища. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

По его данным, планируется сбросить весь объем воды до полного опустошения водохранилища.

Как отмечается, для безаварийного пропуска воды министерство уведомит водопотребителей Манасского района Таласской области КР и Шу-Таласскую бассейновую инспекцию Казахстана.

Кыргызстан использует 12 процентов воды Кировского водохранилища, остальной объем по соглашению поступает Казахстану. 

Отметим, сообщение Минсельхоза о проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте совпало с ужесточением пограничного контроля на кыргызско-казахской границе.
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