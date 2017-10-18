Почему не нужно паниковать по поводу ситуации на кыргызско-казахской границе

«Если Казахстан не пропускает какую-то часть грузов из Кыргызстана, не факт, что он при этом нарушает какой-то регламент ЕАЭС», — сказал ИА «24.kg» эксперт по экономике Азамат Акенеев.

«То, что мы вступили в ЕАЭС, не означает, что теперь мы можем свободно проезжать через границу. Остался как минимум пограничный контроль. И в принципе Казахстан имеет право осуществлять рейдовые проверки и возвращать какие-то грузы, не соответствующие техрегламентам союза», — считает эксперт.

Просто так прийти и сказать, что очереди на границе, что вчера пропускали 600 машин, а сегодня - 200, неправильно. Это не является нарушением. В рамках ЕАЭС мы не решим этот вопрос. Он больше политический, здесь нужно решать уже на двусторонней основе. Азамат Акенеев

«Наша продукция должна соответствовать всем нормам ЕАЭС в части техрегламентов и товаросопроводительных документов. Есть достаточно жесткие требования. Но, к сожалению, за два года не все компании Кыргызстана перестроили свое производство под нормы союза. Потому что раньше такой жесткой проверки не было. Иногда грузы не проверяли, либо еще какие-то механизмы включались, не буду говорить какие. А сейчас идет сплошной контроль — проверяют каждую машину и досконально все документы», — сказал он.

Поэтому, по словам Азамата Акенеева, пришло время внимательно изучить все требования союза: «Предпринимателям как минимум не надо надеяться, что удастся проскочить».

Экспортерам я советую тщательнее готовить свои грузы к отправке, чтобы комар носа не подточил. Контроль очень жесткий, проверяют каждую машину, и уже «развести» там не получится. Если раньше какая-то контрабанда могла проходить, то сейчас это маловероятно. Азамат Акенеев

«А госорганам следует срочно организовать массовое обучение предпринимателей требованиям союза в виде наглядных пособий и тренингов. Это хотя бы снизит риск убытков и того, что товары будут возвращаться, — считает он. — И уже была предложена хорошая мера — сделать отдельный коридор для машин со скоропортящейся продукцией. Если наши пограничники это смогут сделать, это сильно помогло бы бизнесу».

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При этом эксперт не исключает нарушение «духа договора»: «Что такое ЕАЭС? В первую очередь — свободное перемещение товаров. Сплошная проверка товаров не запрещена, но на практике ни одна страна мира этого не делает. Это просто невозможно сделать физически. Поэтому проверки осуществляются на основе критериев риска, если на границе кому-то кажется машина подозрительной, то проверяется каждый десятый груз или каждый сотый».

«У любого бизнеса есть запас прочности. У крупных компаний он выше, у мелких и средних — ниже. Сейчас страдают не только экспортеры, но и импортеры товаров народного потребления из Казахстана, России. Сюда-то машины заезжают свободно, а выехать им очень тяжело. Поставщикам легче приостановить поставки, тем более объемы в КР не такие большие и не так им интересны», — добавил эксперт.

Если эта ситуация будет продолжаться неделю-две, то бизнес переживет убытки, а если затянется на месяцы, то экономика может очень сильно пострадать. Завоевать рынок тяжело, а потерять можно очень быстро: конкуренция очень высокая. Азамат Акенеев

На вопрос, что делать сейчас бизнесу, эксперт ответил: «Такое резкое изменение ситуации напрямую с экономикой не связано. Остается только надеяться, что вопрос будет решаться на политическом уровне и очень быстро».

Азамат Акенеев также считает, что ситуация могла бы быть более серьезной: «Если бы мы не вступили в ЕАЭС, то, возможно, речь вообще бы зашла о полном закрытии границ. А союз не дает сделать этого. Хотя бы здесь мы ощущаем положительный эффект: граница же не закрыта, грузы перемещаются, пусть и медленно, люди тоже проходят. Но в любом случае эту ситуацию нужно решать как можно быстрее».

«Паниковать пока рано. Казахстан - наш союзник. Нужно просто вести переговоры и самое главное - не нагнетать ситуацию, не формировать образ внешнего врага, а сохранять спокойствие. Нашим органам надо задействовать все механизмы урегулирования споров ЕАЭС и ВТО, а бизнесу — пересмотреть свои подходы, не надеяться на авось, а готовиться к очень жесткой проверке грузов в соответствии с требованиями ЕАЭС», — резюмировал эксперт.

Напомним, с 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдаются большое скопление грузовых машин и длинные очереди пешеходов.

Стало известно, что премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня отпраляется в Астану на переговоры.