Спад напряжения. Сапар Исаков отправляется в Астану

Премьер-министр Кыргызстана сегодня отправляется с рабочим визитом в Астану. Об этом сообщил аппарат правительства.

Уточняется, что визит стал возможным после телефонных переговоров с премьер-министром Республики Казахстан и достигнутой договоренности о переговорах.

Очевидно, что стороны будут обсуждать прежде всего возникшие вопросы, в том числе о ситуации на границе.

Отметим, проблемы на кыргызско-казахской границе возникли после эмоциональных высказываний Алмазбека Атамбаева в адрес главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

10 октября казахстанская сторона усилила контроль на границе. Власти Кыргызстана до сих пор не смогли улучшить ситуацию: на границе скопилось более 600 большегрузных машин, сложности возникают и у обычных граждан. Накануне власти Казахстана также заявили о том, что рассматривают вопрос ограничения импорта угля перед отопительным сезоном. Кроме того, в Таласе возникли проблемы с поставками цемента из соседней республики. Затем Казахстан пригрозил снова ввести фитосанитарный контроль на границе с Кыргызстаном из-за якобы несоблюдения нашими поставщиками норм. Говорят власти соседней страны и о «сером» импорте из Кыргызстана, из-за которого страдает не только экономика их страны, но и ЕАЭС в целом.