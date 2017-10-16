Минэкономики Кыргызстана обвиняет Казахстан в несоблюдении норм права ЕАЭС

В связи со складывающейся ситуацией в пунктах пропуска через государственную границу Казахстана и проблемах, которые испытывают отечественные грузоперевозчики и предприниматели, Министерство экономики Кыргызстана отмечает, что казахстанской стороной не соблюдаются нормы права Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сегодня заявили в ведомстве.

Отмечается, что введенный Республикой Казахстан дополнительный контроль на всех пунктах пропуска противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей евразийской экономической интеграции.

«Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС. Министерство экономики КР направило соответствующее письмо на имя председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна о необходимости уведомления Республики Казахстан о соблюдении положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и рассмотрения данного вопроса на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК», — говорится в сообщении.

По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, на крупных и самых оживленных пунктах пропуска «Ак-Жол-автодорожный» и «Ак-Тилек-автодорожный» среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств до введения Казахстаном дополнительных мер составляло 8 тысяч 176 лиц, транспортных средств - 662 единицы, из которых 388 грузовых. С 10 октября 2017 года на указанных пунктах пропуска среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств составляет 3 тысячи 446 лиц, транспортных средств - 357 единиц, из которых 162 грузовых.