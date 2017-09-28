Мобильные операторы диверсифицируют бизнес. В помощь им — широкий охват населения. Но на пути неожиданно встал Национальный банк, который хочет запретить возможность платежей с баланса мобильного. Идея наделала много шума. Корреспондент ИА «24.kg» поговорил с начальником отдела по операторам и платежным организациям Управления платежных систем НБ КР Айбеком Султаналиевым о том, почему регулятор так себя ведет.

— Почему Национальный банк идет против прогресса и запрещает людям пользоваться их деньгами как хочется?

— Национальный банк не запретил то, что уже есть. Системы оплаты за услуги с баланса мобильного телефона в нашей стране нет. Сотовые операторы давно интересуются рынком финансовых услуг. Возможно, они рассматривают возможность диверсификации своей деятельности и выхода на рынок платежных услуг.

Мобильные операторы хотели войти на рынок без дополнительных условий. Но мы им сказали, что по законодательству запрещено совмещать деятельность мобильного оператора с работой c платежной системой. Айбек Султаналиев

Долго шли переговоры о том, как им заходить на этот рынок. Но в итоге сотовые компании поняли, что им нужно создавать, как мы и говорили, отдельное юридическое лицо, получить у нас соответствующие лицензии и работать. Один из сотовых операторов так и поступил.

— Вы почти два года обсуждали возможность выхода сотовых компаний на рынок платежных услуг. А потом неожиданно решили запретить платежи с баланса мобильного телефона...

— Вы не правы. Почти два года мы убеждали операторов, что им нужно создавать отдельную компанию и получать лицензию оператора платежной системы. Речи о том, как будут идти платежи, не было. Мы, увидев схемы работы и поняв, во что это может вылиться, решили применить превентивные меры и заранее решили эту возможность закрыть.

— Но почему вы против?

— Мы встречались с представителями сотовых операторов. Они представили нам схему работы. Изначально предполагалось, что абоненты будут сразу с баланса оплачивать услуги. Но баланс — это не электронный кошелек. С него оплачивать нельзя. Он только для оплаты услуг связи, но не услуг третьих лиц.

Мы настояли на том, что должен быть электронный кошелек. Они согласились и сделали схему, что при платеже с баланса деньги «падают» на электронный кошелек, и уже с него уходят в платеж. Айбек Султаналиев

Например, у вас на балансе 5 тысяч сомов, вы перечисляете 200 сомов на электронный кошелек, чтобы оплатить какие-либо услуги. Но и это опасная тенденция, потому мы своим постановлением закрываем возможность пополнять средства с баланса на кошелек. Мобильные операторы говорят, что мы что-то закрываем. Но этого и не было никогда. Если бы до этого существовала такая система, а потом мы решили ее закрыть, тогда я бы понял возмущение.

— В чем сложности? Думаю, каждый человек может сам распорядиться своими деньгами?

— Но баланс мобильного телефона — это не ваши деньги. При разрешении платить с баланса за услуги люди начинают воспринимать его как банковский счет. Но это не так.

Деньги на балансе — это собственность оператора мобильной связи. Он деньгами может распоряжаться так, как посчитает нужным. Это его доход. Айбек Султаналиев

По этим деньгам никакого обеспечения в коммерческом банке нет. Фактически деньги на балансе обеспечены только теми услугами, которые вам должен оказать сотовый оператор. В случае банкротства сотовой компании или других форс-мажорных обстоятельств деньги с баланса сотового телефона вам не вернут.

— Хорошо. Операторы согласились, что платежи должны проходить через электронный кошелек. Но Нацбанк снова не согласен. Что плохого в этой схеме?

— В случае подобного платежа обеспечивается только та сумма, которую вы перечислили на электронный кошелек. Ответственности за остальную сумму ни коммерческий банк, ни Нацбанк не несут.

Электронные деньги по закону могут эмитировать только коммерческие банки и Национальный банк. И та сумма, которая будет перечислена на электронный кошелек, должна быть обеспечена реальными деньгами на счете в банке.

Сотовые операторы захотели создать квазиденьги, «суррогаты», которые ничем не обеспечены. Если люди начнут держать на этих счетах крупные суммы, то в случае банкротства сотовой компании они придут в Нацбанк требовать деньги. Но мы не сможем ничего вернуть или как-то повлиять на ситуацию. Айбек Султаналиев

Баланс телефона — это просто лицевой счет. Таких счетов по всей стране множество. Эти деньги под риском и с точки зрения потребителя, и с точки зрения государства. Но мы не можем позволить, чтобы при наличии нормально действующей финансовой системы создавалась параллельная квазибанковская система, в которой обращаются суррогаты денег.

Могут возникнуть вопросы и с точки зрения противодействия терроризму, и отмывания преступных доходов. Поймите, сейчас вам, по сути, предлагают — вы хотите держать деньги в своем кошельке или в моем? Но деньги должны быть только в вашем кошельке.

— Хорошо. А какую модель предлагаете вы?

— Пусть будет кошелек — центричная модель. То есть с электронного кошелька пополнять баланс мобильного можно, а с баланса мобильного кошелек — нет. Мы считаем, что это наиболее приемлемый вариант. В случае перечисления средств с электронного кошелька невозможно безакцептное (без ведома абонента) списание средств.

Если мобильные операторы хотят выйти на рынок платежных систем, то должны играть по общим правилам. Айбек Султаналиев

Национальный банк как регулятор должен предугадать развитие событий и на 10 шагов вперед выстроить систему, чтобы в будущем избежать рисков.

Чтобы пользоваться электронными деньгами, оператор должен положить на счет в банке, например, 1 миллион сомов. Это означает, что сумма на всех электронных кошельках не должна превышать данный взнос. Эта сумма на счету — собственность коммерческого банка. Оператор не может пользоваться ей по своему усмотрению.

— А как же удобство абонентов?

— Для абонентов ничего не изменится. Вы сейчас пополняете баланс через терминалы. Только теперь эти деньги будут попадать на электронный кошелек, а вы потом сами соответствующими командами будете перечислять эти деньги для оплаты баланса или на другие услуги. При этом компания может сама разделить и предложить абонентам выбор — классическое пополнение баланса или перечисление средств на мобильный кошелек.

Человек просто либо скачивает приложение, либо ставит галочку при покупке сим-карты, и его номер телефона становится электронным кошельком.

— Но мобильные операторы считают, что их предложение лучше. В каком случае Нацбанк согласится на возможность оплаты услуг с баланса мобильного?

— Мы говорим: «Хорошо, раз вы настаиваете на том, чтобы абонент мог оплачивать услуги с баланса телефона, сделайте так, чтобы вся сумма баланса была обеспечена». Пусть предложат какие-то схемы, позволяющие закрыть риски. Мы готовы изучить предлагаемые механизмы, с банками посоветоваться, смогут ли они нести ответственность.

За сохранность и стабильность финансовой системы отвечает Национальный банк. И мы должны сделать все, чтобы этой стабильности ничего не угрожало. НБ КР не может рисковать и менять правила игры.

— Но в соседних странах вопрос решился. Почему бы не последовать их схеме?

— Ссылаться на опыт других стран и предлагать его просто скопировать — неверно. В мире много разных моделей, и каждая страна должна выбрать свой путь и решить, на какой риск готова пойти.

Мы разговаривали с коллегами из России и Казахстана. Они согласны с нашим мнением, что нельзя разрешать платежи с баланса телефона. Айбек Султаналиев

В пример приводят Россию. Но там, например, у того же сотового оператора МТС есть свой банк. И это другая история. Банк полностью берет на себя обязательства по подобным платежам. В Казахстане похожая система тоже завязана на обеспечении операций через коммерческий банк. В Беларуси люди действительно могут платить за услуги с баланса мобильного. Но там работает ЕРИП — Единое расчетное и информационное пространство. Все платежи проходят через эту систему.

— Национальный банк продлил срок обсуждения скандального постановления о запрете платежей с баланса мобильного до 1 октября. Срок практически истек. Удалось договориться?

— Пока каждая из сторон стоит на своем. Сотовые компании считают, что нужно разрешить оплату, но мы еще не увидели достаточных доказательств того, что деньги людей будут защищены и обеспечены. В любом случае мы готовы договариваться.