Сомнительные деньги для малых ГЭС

Тендер на строительство малых ГЭС наделал много шума. Хлопая в ладоши, чиновники определили победителя, но радость омрачил компромат, вылитый на чешскую компанию Liglass trading CZ s.r.o.

Национальный энергохолдинг обратился к дипломатам с просьбой рассмотреть возможность сотрудничества с чешской компанией. Посольство Кыргызстана в Австрии и Чехии и МИД рекомендовали не заключать договор с Liglass Trading. Дипломатическая миссия, проверив информацию, направила в Министерство иностранных дел свои рекомендации. Посольство отметило, что чешская компания не вызывает доверия. Выяснилось, что Liglass Trading втянута в судебные тяжбы, где решается вопрос о ее банкротстве.

Скандал набирал обороты, Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования защищал потенциального инвестора, а вопросов к нему все больше.

Засомневались

Чешская газета Lidovky опубликовала информацию, что Liglass Trading не вносила гарантийный взнос правительству Кыргызстана в $1,2 миллиона за участие в тендере. Компания представила только банковский чек.

С критикой в адрес чиновников, которые проводили тендер и отдали строительство десяти малых ГЭС и двух ГЭС Верхненарынского каскада, уже выступил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев. Он направил в Госкомитет депутатский запрос с требованием предоставить доказательства того, что Liglass Trading действительно перевела деньги.

ГКПЭН призвал прекратить истерию и не очернять белых и пушистых инвесторов. «С сожалением отмечаем, что продолжается целенаправленный вброс заведомо недостоверной, а порой ложной информации с целью дальнейшего раскачивания ситуации и дискредитации проекта. ГКПЭН призывает к рассудительности. Просим прекратить необоснованную истерию, раздутую некоторыми СМИ и политиками. Госкомитет еще раз заверяет, что готов к конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами», — говорится в обращении.

В качестве доказательства ГКПЭН обнародовал документы, подтверждающие перевод денег.

Не убедительно

Представленные бумаги заинтересовали эксперта Николая Кравцова. В частности, происхождение денег. Он считает, что в платежном поручении должно быть указано, из какого банка переведены средства. В нем же значится лишь то, что деньги через платежную систему SWIFT направлены в Национальный банк, далее в Министерство финансов, а осели на счете Госкомитета.

По его мнению, это не финансовый документ, так как у него нет точки отправления. Его нельзя использовать в качестве признания платежа. Нужна выписка из банка. Но ее тоже нет.

«Минфин должен предоставить выписку из банка, подтвердив, что деньги получены и переведены на счет ГКПЭН. Без этого сделка похожа на аферу, в которую втянуты Национальный банк и Министерство финансов, — пояснил Николай Кравцов. — А вдруг это деньги от наркобизнеса или продажи оружия или занятия проституцией? Нам это надо на уровне государства?»

ИА «24.kg» попыталось выяснить у чиновников, откуда переведены средства. Однако вразумительного ответа получить не удалось.

Совершенно секретно

Министерство финансов подтвердило, что на счет Центрального казначейства поступил $1 миллион 177 тысяч.

Финансисты пояснили, что деньги находятся на счете ГКПЭН, а с какого банковского счета они переведены, знает только Национальный банк.

На официальный запрос от НБ КР последовал следующий ответ: «В соответствии со статьей 129 закона КР «О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности» запрашиваемая информация относится к банковской тайне».

Статьей 130 предусмотрено, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены третьим лицам исключительно: с письменного согласия клиента или на основании судебного акта (если нет согласия клиента).

В связи с вышеуказанными требованиями законодательства невозможно предоставить информацию.

ИА «24.kg» обратилось к банкирам, ежедневно работающим с аналогичными документами. Они подтвердили: если представленный документ является платежным поручением, то в нем должны быть указаны реквизиты — наименование банка и счет.

В ГКПЭН продолжают уверять, что сделка совершенно чистая и повода для беспокойства нет. А откуда деньги — никого не должно интересовать.

Опять на первой полосе

Интерес к компании разгорается не только в Кыргызстане. Чешские СМИ без устали публикуют компрометирующие статьи. На первой полосе издания Lidovky вновь размещена информация, в которой рассказывается о помощи начальника Канцелярии президента Чехии Вратислава Мынаржа. Якобы жена владельца Liglass Trading Майкла Смелика возглавляла наблюдательный совет в компании, имеющей отношение к Мынаржу. С тех пор и повелась дружба между ними.

Как утверждают авторы статьи, Liglass Trading смогла войти в Кыргызстан только благодаря заступничеству высокопоставленных покровителей.