В результате землетрясения в Греции и Турции пострадали более 100 человек, сообщил телеканал «Дождь».

Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 12 километрах от острова и затронуло также побережье Турции. Вызванное подземными толчками небольшое цунами привело к подтоплению прибрежных районов.

Власти страны заявили, что зафиксировали как минимум 20 толчков следом за главным, который произошел 21 июля в 1.31 по местному времени. Магнитуда пяти из этих толчков превышала 4. Сотни людей в турецкой провинции Мугла покинули свои дома.

«МИД уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Кыргызстана», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.