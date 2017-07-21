14:31
+32
USD 68.85
EUR 79.21
RUB 1.17
Экономика

В результате землетрясения в Греции и Турции пострадали более 100 человек

В результате землетрясения в Греции и Турции пострадали более 100 человек, сообщил телеканал «Дождь».

Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 12 километрах от острова и затронуло также побережье Турции. Вызванное подземными толчками небольшое цунами привело к подтоплению прибрежных районов.

Власти страны заявили, что зафиксировали как минимум 20 толчков следом за главным, который произошел 21 июля в 1.31  по местному времени. Магнитуда пяти из этих толчков превышала 4. Сотни людей в турецкой провинции Мугла покинули свои дома.

«МИД уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Кыргызстана», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Названы страны, проявившие интерес к MegaCom
Кыргызстан и Турция подписали меморандум о строительстве промышленной зоны
Вице-премьер-министр пообещал, что Кыргызстан примет турецкий бизнес, попавший под российские санкции
Кыргызстан предлагает Турции довести товарооборот до $1 миллиарда
Премьер-министр Кыргызстана обратился к правительству Турции с просьбой о снижении таможенной пошлины на поставки фасоли
По итогам 8-го заседания кыргызско-турецкой межправкомиссии подписан протокол
Турции предложили наладить сотрудничество с Кыргызстаном в области органического сельхозпроизводства
На территории Кыргызстана предложили создать совместные с Турцией перерабатывающие предприятия
В 2014 году товарооборот между Кыргызстаном и Турцией вырос
Тайырбек Сарпашев: Кыргызстан хотел бы многому поучиться у Турции
Популярные новости
Доля Кыргызстана в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; уменьшилась на&nbsp;6 процентов Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» уменьшилась на 6 процентов
Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект
Почему мы&nbsp;не&nbsp;строим наши дороги сами? Почему мы не строим наши дороги сами?
&laquo;Кыргызалтын&raquo; о&nbsp;шумихе вокруг 6 процентов доли страны в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; «Кыргызалтын» о шумихе вокруг 6 процентов доли страны в проекте «Кумтор»
Бизнес
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком