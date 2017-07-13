Названы самые неэффективные госкомпании. В их числе ГИК и Госстрах

Общественный наблюдательный совет при Фонде по управлению государственным имуществом определил лучших и худших руководителей компаний с государственными долями. Об этом журналистам сообщили в организации.

Так, лучшими руководителями по показателям рентабельности активов компании за 2016 год стали глава ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев, генеральный директор ЗАО «Альфа телеком» Азат Базаркулов, глава ОАО «Национальный энергохолдинг» Айбек Калиев, руководитель ОАО «Учкун» Орозбек Нусувалиев и председатель правления ОАО «ТНК Дастан» Юрий Васильев.

Два человека из этого списка попали в рейтинг руководителей, которые по итогам 2016-го вывели убыточные компании в прибыльные. Эту работу проделали председатель правления ОАО «ТНК Дастан» Юрий Васильев, руководитель ОАО «Учкун» Орозбек Нусувалиев, председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов и глава ОАО «Фонд развития предпринимательства» Чынгыз Макешов.

Десятка лучших госкомпаний по рентабельности активов по итогам 2016 года выглядит следующим образом:

ОАО «Международный аэропорт «Манас». ЗАО «Альфа Телеком». ОАО «Национальный энергохолдинг». ОАО «Учкун». ОАО «ТНК Дастан». ОАО «Кыргызнефтегаз». ОАО «Фонд развития предпринимательства». ОАО «Кыргызтелеком». ОАО «Кыргызсуудолбоор». ОАО «Айыл Банк».

Среди худших оказались: