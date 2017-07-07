Только после второй за неделю интервенции удалось остановить рост курса доллара

Только после второй за неделю интервенции Национального банка удалось остановить рост курса доллара. Американская валюта в итоге потеряла 20 тыйынов.

Накануне Нацбанк вновь продавал доллары на валютном рынке. Было реализовано $5,7 миллиона на дату сделки и $900 тысяч с расчетами на дату, отличную от даты сделки. Таким образом, с начала года Национальный банк продал $22,1 миллиона.

При этом вторая интервенция дала результаты. Рост курса доллара прекратился. «Американец» даже немного подешевел. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,5–69,6 сома, а продают — по 69,7 сома. Номинальный курс установлен в 69,6298 сома (рост за сутки — на 0,04 процента).