13:36
+36
USD 69.63
EUR 79.02
RUB 1.16
Экономика

Только после второй за неделю интервенции удалось остановить рост курса доллара

Только после второй за неделю интервенции Национального банка удалось остановить рост курса доллара. Американская валюта в итоге потеряла 20 тыйынов.

Накануне Нацбанк вновь продавал доллары на валютном рынке. Было реализовано $5,7 миллиона на дату сделки и $900 тысяч с расчетами на дату, отличную от даты сделки. Таким образом, с начала года Национальный банк продал $22,1 миллиона.

При этом вторая интервенция дала результаты. Рост курса доллара прекратился. «Американец» даже немного подешевел. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,5–69,6 сома, а продают — по 69,7 сома. Номинальный курс установлен в 69,6298 сома (рост за сутки — на 0,04 процента).
Ссылка:
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Растущий доллар вынудил Нацбанк выйти на валютный рынок
Доллар в Кыргызстане дорожает. За неделю подрос на 40 тыйынов
Приток переводов мигрантов за пять месяцев вырос до $695 миллионов
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов
Почти на 470 миллионов сомов продал золотых слитков Нацбанк Кыргызстана
В Кыргызстане дорожает доллар. Приближается к отметке 69 сомов
За месяц объем переводов в Кыргызстан сократился на $17 миллионов
За выходные доллар в Кыргызстане подорожал на 20 тыйынов
За три месяца число операций с банковскими картами выросло на 46,1 процента
Популярные новости
Дуйшенбек Зилалиев о&nbsp;том, кто и&nbsp;как будет строить ГЭС в&nbsp;Кыргызстане Дуйшенбек Зилалиев о том, кто и как будет строить ГЭС в Кыргызстане
Власти Кыргызстана вновь говорят о&nbsp;повышении тарифов на&nbsp;электричество Власти Кыргызстана вновь говорят о повышении тарифов на электричество
Стало известно, по&nbsp;какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану Стало известно, по какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану
Правительство рассматривает возможность разработки золота возле природного парка Правительство рассматривает возможность разработки золота возле природного парка
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G