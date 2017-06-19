Депутаты требуют решить вопрос отвода земель под строительство малых ГЭС

«Почему до сих пор проекты «Чакан ГЭС» не реализованы? Потому что ни одно правительство не смогло разработать четкий порядок предоставления земли под малые гидроэлектростанции», — сказал на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Иса Омуркулов.

По его словам, строительство малых ГЭС не будет интересным для инвесторов из-за нерешенности вопроса с землей. «Придет инвестор, спросит, решен ли вопрос с землей. Ему скажут: «Решайте вопрос с органами местного самоуправления и другими госорганами». Он развернется и уйдет», — сказал Иса Омуркулов.

Как рассказал заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Азамат Оморов, вопрос выделения земельных участков под строительство энергообъектов не в их компетенции.

«Вопрос перевода земли инвестор решает с органами местного самоуправления, Государственной регистрационной службой, Минюстом», — сказал он.

Депутат Асылбек Жээнбеков отметил: из-за того что на территории Верхненарынского каскада ГЭС своевременно не был решен вопрос выделения земельного участка под гидросооружение, правительству пришлось приложить большие усилия по отводу участков. Он поддержал коллег, сказав, что нужно сначала решить земельный вопрос, а потом выставлять на тендер строительство малых ГЭС.