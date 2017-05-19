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Экономика

Как поднять гражданскую авиацию Кыргызстана, рассказали специалисты ИАТА

Вице-президент регионального офиса ИАТА Рафаэль Шварцман рассказал сегодня на круглом столе «Значение воздушного транспорта для экономики КР», как поднять гражданскую авиацию Кыргызстана.

По его словам, в Кыргызстане ограниченная доступность сообщения с другими странами. Рейсы осуществляются через Стамбул, Москву и Урумчи. «У Кыргызстана есть большая возможность для роста. 1,6 миллиона пассажиров перевезены в прошлом году. За 20 лет можно увеличить число пассажиров до 3,5 миллиона, приложив усилия в развитии гражданской авиации, принятии более умных законов», — считает Рафаэль Шварцман.

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Он рассказал, что необходимо сделать Кыргызстану. «Нужно оценить воздействие на потребителей, потому что они оплачивают все расходы. Необходимо, чтобы авиакомпании участвовали в разработке оптимального законодательства. Мы хотим, чтобы деньги с пассажиров взимались прозрачно. Кыргызстан отстает от соседей по региону из-за определенных проблем, которые затрудняют рост гражданской авиации. Одна из ключевых сфер — конкурентоспособность. Сокращение налогов поможет преодолеть этот барьер. Кроме того, можно снизить цены. С 1970-х годов стоимость перевозок снижается. Однако авиаперевозки по-прежнему остаются роскошью и доступны не всем», — добавил Рафаэль Шварцман.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/52155/
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