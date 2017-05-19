В Кыргызстане сложно строить дороги, поэтому нужна авиация. Об этом сегодня на круглом столе «Значение воздушного транспорта для экономики» заявил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, впервые в Кыргызстане с официальным визитом находится руководство ИКАО. «Мы понимаем, что для горной страны чрезвычайно важно обратить внимание на воздушное сообщение. Это повлияет на развитие туризма и экономики», — сказал Жамшитбек Калилов.

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Руководитель аппарата президента Сапар Исаков отметил, что визит ИКАО дает надежду на то, что все сложится так, как Кыргызстан мечтает. «Мы застряли в периоде трансформации. Более 90 процентов территории страны составляют горы. Это осложняет развитие железнодорожного и шоссейного сообщения. Чтобы выйти на международные рынки, необходимо развивать авиацию», — считает он.

Сапар Исаков добавил, что за последние три месяца перевезено 280 тысяч пассажиров и более 7 тысяч тонн грузов. Авиационная отрасль потихоньку, но развивается. Проводится реконструкция аэропортов. Авиационный потенциал республики растет.