В Кыргызстане сложно строить дороги, поэтому нужна авиация. Об этом сегодня на круглом столе «Значение воздушного транспорта для экономики» заявил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.
По его словам, впервые в Кыргызстане с официальным визитом находится руководство ИКАО. «Мы понимаем, что для горной страны чрезвычайно важно обратить внимание на воздушное сообщение. Это повлияет на развитие туризма и экономики», — сказал Жамшитбек Калилов.
Сапар Исаков добавил, что за последние три месяца перевезено 280 тысяч пассажиров и более 7 тысяч тонн грузов. Авиационная отрасль потихоньку, но развивается. Проводится реконструкция аэропортов. Авиационный потенциал республики растет.