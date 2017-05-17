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Экономика

Документы на товары, выпущенные по кыргызским техрегламентам, действуют два года

Полученные до 11 августа документы на продукцию, выпущенную по национальным техническим регламентам, будут действительны еще два года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, если производитель выпускал товар по техническим регламентам Кыргызстана, имеет соответствующие документы, даже если они получены 11 августа 2017 года, они будут действовать два года. «Те, кто не получил документы на национальные техрегламенты, могут успеть это сделать. Если продукция не подлежала техническому регулированию, она может обращаться на рынке без документов», — отметил Олег Панкратов.

12 августа вступят в силу еще 18 технических регламентов, касающихся безопасности пищевой и швейной продукции.

Стоимость оценки соответствия продукции по новым техрегламентам ЕАЭС зависит от вида продукции, конкурентной среды. Это не функция государства. Частные лица могут оказывать такие услуги.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51880/
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