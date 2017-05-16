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ЕАЭС

Кого коснутся технические регламенты ЕАЭС, рассказали в правительстве

Кого коснутся технические регламенты ЕАЭС, рассказали в правительстве Кыргызстана. Ситуацию разъяснил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

По его словам, при входе в ЕАЭС для Кыргызстана был утвержден ряд переходных положений, например, поэтапное вступление технических регламентов.

«В августе вступят в силу еще 18 регламентов. Они касаются производителей пищевой и швейной продукции», — сказал Олег Панкратов.

Он добавил, что те, кто занимается экспортом, работают по регламентам с момента вступления в союз. «Для экспортеров в целом никак ситуация не изменится. Речь идет о рисках и угрозах для тех, кто работает на внутреннем рынке. С 12 августа они должны будут соблюдать регламенты», — отметил Олег Панкратов.
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