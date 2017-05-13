Итоги апреля: Экономика продолжает расти, но до 2015 года не дотягивает

Сегодня Национальный статистический комитет представил отчет об итогах социально-экономического развития страны за четыре месяца 2017 года. Данные показывают, что экономическая ситуация в стране позитивнее, чем в 2016-м. Однако по сравнению с 2015-м по-прежнему наблюдается падение.

До 2015-го не дотягиваем

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам января—апреля сложился в 120,7 миллиарда сомов и по сравнению с прошлым годом вырос на 7,7 процента. Однако данные аналогичного периода 2015 года говорят о падении ВВП на 6 процентов.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор ВВП Кыргызстана составил 107,2 миллиарда сомов с ростом в 4 процента по сравнению с 2016-м и падением на 0,2 процента по сравнению с 2015-м.

Промышленный пессимизм

Промышленной продукции за четыре месяца произведено на 68,4 миллиарда сомов, что говорит о росте в 36,3 процента. Если сравнить итоги с данными за 2015 год, то становится понятно, что производство по-прежнему в стагнации. Падение объемов — 26,6 процента.

Правда, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор картина более радужная. Объем промышленной продукции оценивается в 39,6 миллиарда сомов с ростом в 24,5 процента к 2016 году и падением на 6,9 процента по сравнению с 2015-м.

Цены продолжают расти

С начала года рост потребительских цен в целом по республике составил 2,2 процента. При этом в апреле наблюдалось незначительное повышение на 0,1 процента. С начала года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 4,2 процента.

Максимальный рост цен зафиксирован в городе Ош — 3,9 процента. Там непродовольственные товары подорожали на 2,5 процента, а алкогольные напитки и табачные изделия — на 8 процентов.

Больше торгуем с ЕАЭС

В январе—марте 2017 года отмечался рост экспорта на 23,5 процента за счет увеличения вывоза сушеных фруктов (в 4,6 раза), немонетарного золота (в 1,5 раза) и полированного стекла (в 3,3 раза).

Импорт вырос на 9 процентов. Ввозить мы стали больше леса (в 14,1 раза), обуви (в 3,2 раза), фармацевтической продукции (в 1,6 раза), одежды (на 36,8 процента), нефтепродуктов (на 9 процентов) и синтетических тканей (на 6,2 процента).

Объем торговли со странами ЕАЭС за первый квартал года составил $518 миллионов и вырос по сравнению с 2016 годом на 13,2 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли по-прежнему приходится на Россию (61,1 процента) и Казахстан (37,8 процента).