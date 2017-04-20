Оплату за проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют

Оплату за проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу в Кыргызстане автоматизируют. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, в селе Сосновка планируется установить электронный шлагбаум. «Прежде чем проехать, водитель должен будет заплатить. Это касается всех — кумыс едут пить или на той», — сказал Жамшитбек Калилов.

Он добавил, что проект разработан давно, но появилось много противников. «Я доложил о планах премьер-министру, привел факты, и он меня поддержал. Ко мне бегают, просят устроить на весогабаритный контроль. Хотя там зарплата 4,5 тысячи сомов. Как на такую зарплату можно прожить? Конечно, там есть коррупция. Таким образом мы ее искореним», — отметил Жамшитбек Калилов.