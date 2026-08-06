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Экономика

В Манасе на реконструкцию системы водоснабжения потратят 40,4 миллиона сомов

В Манасе на реконструкцию системы водоснабжения потратят 40,4 миллиона сомов. Соответствующий тендер объявило управление водоканалом города, сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что на реабилитацию системы водоснабжения и установку водомеров в микрорайоне Жениш запланировано выделить 40,4 миллиона сомов. Работы нужно завершиться до 29 декабря 2026 года.

Подрядчик должен иметь опыт работы на сумму не менее 30 миллионов сомов за последние два года, а также предоставить действующую строительную лицензию, подтвердить отсутствие налоговой и социальной задолженности, наличие необходимой строительной техники.

Заявки принимаются до 18 августа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384333/
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