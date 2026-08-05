Туризм принес экономике Центральной Азии более 20 миллиардов долларов

В 2025 году вклад туристической отрасли в экономику Центральной Азии достиг 20,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 17,7 процента. Такие данные приводятся в исследовании Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).

По оценкам организации, туризм сформировал 4,3 процента совокупного ВВП региона и обеспечил около 1,7 миллиона рабочих мест.

Расходы иностранных туристов составили 9,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 26,4 процента. Внутренние путешественники потратили 5,5 миллиарда долларов. На зарубежных гостей пришлось 64,3 процента всех туристических расходов в регионе.

По прогнозу WTTC, к 2036 году вклад туристической отрасли в экономику Центральной Азии достигнет 29,7 миллиарда долларов, а число связанных с ней рабочих мест превысит 2,1 миллиона.