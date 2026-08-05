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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Потери Wildberries от атак на склады могут превысить 100 миллиардов рублей

Фото из интернета. Потери Wildberries от атак на склады могут превысить 100 миллиардов рублей

Прямые потери Wildberries из-за ударов по складам могут превышать 100 миллиардов рублей, а при худшем сценарии — достигать 200 миллиардов. Такие оценки приводит The Bell со ссылкой на источник на рынке.

Значительный ущерб собеседник издания объяснил в том числе тем, что до 10 процентов товаров, представленных на маркетплейсе, могли принадлежать самой компании.

По оценке The Bell, последствия атак способны сделать Wildberries убыточным на несколько лет. Оборот площадки сокращается, а часть продавцов переходит на другие маркетплейсы. Одному из источников издания ситуация видится настолько серьезной, что компании придется заново перестраивать бизнес и привлекать дополнительные кредиты.

На конец 2025 года долговые обязательства Wildberries, по данным издания, превышали 1,3 триллиона рублей.

Собеседники The Bell также предупреждают, что сокращение оборота как минимум на четверть может нарушить бизнес-модель маркетплейса. Компания получает деньги от покупателей сразу, а перечисляет продавцам позднее. До момента выплаты эти средства используются как оборотный капитал.

Такая система работает при постоянном росте продаж. При падении оборота поступлений может не хватать для покрытия расходов, что способно привести к накоплению убытков и задержкам выплат продавцам.

На начало августа ущерб продавцов Wildberries только от атак на склады оценивался в 215–280 миллиардов рублей. После этого, как отмечается, произошли новые удары.

Источники The Bell считают, что российские власти не допустят банкротства Wildberries. Однако конкретный механизм поддержки компании пока не определен.

По данным Reuters, в российском правительстве обсуждали возможность предоставления маркетплейсу льготных кредитов через ВТБ. Bloomberg сообщал о возможных мерах поддержки продавцов, включая кредитные и налоговые каникулы, а также другие льготы.

При этом источники The Bell сомневаются, что государству будет легко найти средства на помощь компании. Дефицит российского бюджета за первое полугодие 2026 года, по приведенным данным, составил 5,7 триллиона рублей — в полтора раза больше годового плана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384269/
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