Рубль упал до минимума за последние четыре месяца: курс валют на 5 августа

Фото из интернета. Российский рубль заметно просел в стоимости за последние сутки

Российский рубль ускорил падение и опустился до нового локального минимума за последние почти четыре месяца. Подешевел и евро, прервав рост последних дней. На этом фоне подорожали казахский тенге и китайский юань. Американский доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 100,6331 сома (снижение на 0,15 процента). Прервал рост, но держится выше отметки в 100 сомов.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,34 сома, продажа — 101,33 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,089 сома (снижение на 0,73 процента). Обновил минимум за последние четыре месяца, упав до самого низкого значения с первой половины апреля 2026 года.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,023 сома, продажа — 1,11 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 5 августа 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке Выплата в сомах Изменение за сутки Изменение за месяц Изменение с начала 2026 года 30 000 рублей 32 670 сомов -240 сомов -1 188 сомов +1 675 сомов 50 000 рублей 54 450 сомов -400 сомов -1 980 сомов +2 792 сома 100 000 рублей 108 900 сомов -800 сомов -3 960 сомов +5 580 сомов

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1853 сома (рост на 0,82 процента). Восстановил позиции, показав самый заметный рост среди остальных валют за сутки.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1603 сома, продажа — 0,1939 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,9501 сома (рост на 0,02 процента). Курс стабильно высокий, который находится около исторического максимума.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,04 сома.

Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 5 августа