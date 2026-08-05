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Экономика

Рубль упал до минимума за последние четыре месяца: курс валют на 5 августа

Фото из интернета. Российский рубль заметно просел в стоимости за последние сутки

Российский рубль ускорил падение и опустился до нового локального минимума за последние почти четыре месяца. Подешевел и евро, прервав рост последних дней. На этом фоне подорожали казахский тенге и китайский юань. Американский доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,6331 сома (снижение на 0,15 процента). Прервал рост, но держится выше отметки в 100 сомов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,34 сома, продажа — 101,33 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,089 сома (снижение на 0,73 процента). Обновил минимум за последние четыре месяца, упав до самого низкого значения с первой половины апреля 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,023 сома, продажа — 1,11 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 5 августа 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

32 670 сомов

-240 сомов

-1 188 сомов

+1 675 сомов

50 000 рублей

54 450 сомов

-400 сомов

-1 980 сомов

+2 792 сома

100 000 рублей

108 900 сомов

-800 сомов

-3 960 сомов

+5 580 сомов

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1853 сома (рост на 0,82 процента). Восстановил позиции, показав самый заметный рост среди остальных валют за сутки.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1603 сома, продажа — 0,1939 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9501 сома (рост на 0,02 процента). Курс стабильно высокий, который находится около исторического максимума.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,04 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 5 августа

  • Девятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года регулятор продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384147/
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