Рубль упал до минимума за последние четыре месяца: курс валют на 5 августа

Российский рубль ускорил падение и опустился до нового локального минимума за последние почти четыре месяца. Подешевел и евро, прервав рост последних дней. На этом фоне подорожали казахский тенге и китайский юань. Американский доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,6331 сома (снижение на 0,15 процента). Прервал рост, но держится выше отметки в 100 сомов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,34 сома, продажа — 101,33 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,089 сома (снижение на 0,73 процента). Обновил минимум за последние четыре месяца, упав до самого низкого значения с первой половины апреля 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,023 сома, продажа — 1,11 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 5 августа 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
32 670 сомов
|
-240 сомов
|
-1 188 сомов
|
+1 675 сомов
|
50 000 рублей
|
54 450 сомов
|
-400 сомов
|
-1 980 сомов
|
+2 792 сома
|
100 000 рублей
|
108 900 сомов
|
-800 сомов
|
-3 960 сомов
|
+5 580 сомов
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1853 сома (рост на 0,82 процента). Восстановил позиции, показав самый заметный рост среди остальных валют за сутки.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1603 сома, продажа — 0,1939 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9501 сома (рост на 0,02 процента). Курс стабильно высокий, который находится около исторического максимума.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,04 сома.
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Девятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года регулятор продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.