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Экономика

В России официально легализовали обращение криптовалют

В России официально легализовали обращение криптовалют. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, пишет «База».

Документ признает цифровые активы имуществом и впервые устанавливает правила их оборота. Россияне смогут легально покупать и продавать криптовалюту через российские биржи, брокеров, управляющие компании и криптообменники. Регулировать и контролировать рынок цифровых валют будет Банк РФ:

  • Криптообменники должны будут войти в специальный реестр и иметь собственные средства в размере не менее 15 миллионов рублей. Переходный период для них продлится до 1 июля 2027 года.
  • Оплачивать товары и услуги криптовалютой в России по-прежнему нельзя. Исключения — расчеты по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, вознаграждение за майнинг, комиссии сети и покупка ценных бумаг, цифровых прав и других криптовалют.
  • Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту только в пределах лимита — до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Для квалифицированных ограничений не будет. Тестирование придется пройти обеим категориям.
  • На биржу пустят не все: торговать можно будет только криптовалютами из перечня ЦБ — с капитализацией от 5 триллионов рублей и среднедневным оборотом от 1 триллиона.
  • Банки обяжут отклонять переводы в пользу «неуполномоченных получателей» — тех, кого заподозрят в нелегальном обмене криптовалюты. Эта норма заработает позже основных.

Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384130/
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