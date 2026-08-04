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Экономика

Запрет на госзакупки: США ввели новые санкции против России и Китая

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 22 иностранных физических и юридических лиц в рамках закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение вступило в силу 24 июля 2026 года, а официальный документ опубликовали сегодня. В санкционный список вошли 9 организаций и 13 граждан из России, Малайзии, Ирана, КНДР, Сирии, Китая и Тайваня, обвиняемых в передаче или приобретении контролируемых товаров, технологий и услуг.

Среди российских структур под ограничения попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ, 1061-й центр материально-технического обеспечения и компании «Гедион Альфа» и «Интернациональная инвестиционная компания».

В список также включили китайскую Yixing Ruibang High Performance Carbon Fiber Products и логистические структуры Ирана и Малайзии.

Санкции ввели на два года. Они предусматривают полный запрет для министерств и ведомств США на закупку товаров и услуг у фигурантов списка, прекращение оказания им любой государственной помощи Соединенных Штатов, аннулирование лицензий на экспорт контролируемых товаров и запрет на продажу продукции военного назначения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384078/
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