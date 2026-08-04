Кабмин: ВВП Кыргызстана по итогам года может превысить 2 триллиона сомов

Валовой внутренний продукт Кыргызстана по итогам 2026 года может превысить 2 триллиона сомов. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, по предварительным итогам показатель приблизился к этой отметке и превысил 1,9 триллиона сомов. Осенью Национальный статистический комитет обновит данные после получения полной информации.

Я уверен, что мы превысим 2 триллиона сомов. Адылбек Касымалиев

Глава кабмина заявил, что Кыргызстан мог бы добиться более заметного развития еще раньше, если бы прежние руководители государства не допускали вмешательства семейных интересов в управление и последовательно боролись с коррупцией.

По его словам, в первые годы независимости в страну приходили иностранные инвесторы, однако часть из них ушла в соседние государства из-за коррупционных рисков и отсутствия благоприятных условий. В качестве примера он упомянул проект сборки автомобилей, который в итоге реализовали в Узбекистане.

Председатель кабмина отметил, что за последние четыре-пять лет власти начали наверстывать упущенное. Одним из важных решений он назвал переход Кумтора под полный контроль Кыргызстана.

«Раньше нас убеждали, что Кыргызстан проиграет международные суды. Однако благодаря решительности президента удалось достичь соглашения, и крупнейшее золотодобывающее предприятие осталось стране», — заявил Касымалиев.

Он связал повышение международного авторитета Кыргызстана с избранием страны в Совет Безопасности ООН и исключением кыргызских авиакомпаний из черного списка Европейского союза.

По словам главы кабмина, для получения места в Совбезе ООН кыргызская делегация вела переговоры со странами Африки, Латинской Америки и других регионов. Поддержку Кыргызстану оказывали и государства Центральной Азии.

Выход из авиационного черного списка ЕС, отметил Касымалиев, потребовал обновления аэропортовой инфраструктуры, приобретения самолетов, изменения законодательства и прохождения международных проверок.

Председатель кабмина подчеркнул, что для привлечения инвесторов необходимы стабильность, понятные законы и благоприятная налоговая политика.

Инвесторы идут не за нами. Это мы должны идти за инвесторами. Адылбек Касымалиев

Как сообщалось ранее, по итогам первого полугодия 2026-го экономика Кыргызстана показала уверенный рост. По предварительным данным Национального статистического комитета, объем валового внутреннего продукта (ВВП) достиг 960 миллиардов сомов, что на 11,9 процента больше, чем за шесть месяцев прошлого года.