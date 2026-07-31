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Экономика

Россия продлила запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года

Фото «Коммерсанта». Проблемы на российском рынке ГСМ напрямую отражаются на Кыргызстане

Правительство России продлило полный запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 января 2027 года. Вывоз дизельного топлива для производителей разрешат с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Причины запрета

Ограничения приняли на фоне внутреннего топливного кризиса. По данным аналитиков издания Expert.ru и вице-премьера Александра Новака, главным фактором проблем и сокращения переработки нефти стали регулярные атаки украинских беспилотников по российским НПЗ.

Отраслевые эксперты Forbes отметили, что физические объемы экспорта бензина из России относительно невелики, поэтому запрет лишь частично перекрывает возникший дефицит. Специалисты подчеркивают: ограничения защищают внутренние АЗС от скачка цен, однако лишают нефтеперерабатывающие заводы части доходов, необходимых для восстановления инфраструктуры.

Объем поставок бензина из России в Кыргызстан

Согласно последним данным Нацстаткома КР, за январь — май 2026 года суммарный импорт готовых нефтепродуктов в КР сократился на 19 процентов. Всего в страну ввезли 413 тысяч 136,3 тонны топлива.

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За эти пять месяцев общий объем ввоза автомобильного бензина упал на 22,3 процента — до 327 миллионов 117,7 тысячи литров.

На долю России пришлось 322 миллиона 664,5 тысячи литров (272 тысячи 617,9 тонны), что на 12,9 процента меньше показателей января-мая 2025 года.

Поиск альтернатив и первые поставки ГСМ из Китая

Из-за сокращения объемов привычного импорта Кыргызстан активизировал поиск альтернативных каналов снабжения. Так, министр энергетики КР Алтынбек Рысбеков заявил о начале ввоза первых партий нефтепродуктов из Китая и Беларуси.

Топливо из Китая завозят автомобильным транспортом, из Беларуси — железнодорожным транзитом через Россию. Поступающее из КНР сырье планируют направлять на глубокую переработку на отечественные НПЗ.

Рост цен на горюче-смазочные материалы в Кыргызстане

В июле 2026 года на внутреннем рынке Кыргызстана зафиксировали существенное удорожание бензина и дизельного топлива. Так, по данным Нацстакома на 30 июля, цены на ГСМ в среднем по Кыргызстану составили:

  • бензин АИ-95 — 108,43 сома;
  • бензин АИ-92 — 87,74 сома;
  • дизельное топливо — 101,67 сома.

По данным Службы антимонопольного регулирования и Национального банка КР, удорожание топлива оказало ощутимое давление на потребительскую инфляцию, которая в годовом выражении составила 11,3 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383621/
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