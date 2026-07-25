19:35
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Поставки нефтепродуктов в Кыргызстан с начала года сократились на 19 процентов

В январе — мае 2026 года в структуре импорта топливно-энергетических ресурсов Кыргызстана снизились объемы ввоза готовых нефтепродуктов при одновременном существенном росте поставок сжиженного газа. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Рынок нефтепродуктов и бензина

За первые пять месяцев этого года в страну ввезли 413 тысяч 136,3 тонны нефтепродуктов на 26 миллиардов 721 миллион 302,5 тысячи сомов (305 миллионов 176,6 тысячи долларов). В физическом выражении импорт сократился на 19 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Главные поставщики ГСМ:

  • Россия сохраняет позицию основного поставщика нефтепродуктов — 272 тысячи 617,9 тонны (сокращение на 12,3 процента) на 18 миллиардов 67 миллионов 850,6 тысячи сомов.

  • Казахстан поставил 125 тысяч 26,2 тонны нефтепродуктов, что на 34 процента ниже уровня прошлого года. При этом возобновился ввоз сырой нефти — 6 тысяч 391,5 тонны на 282 миллиона 427,3 тысячи сомов.

Общий объем импорта автомобильного бензина упал на 22,3 процента — до 327 миллионов 117,7 тысячи литров (14 миллиардов 56 миллионов 225,7 тысячи сомов). Поставки бензина из России составили 322 миллиона 664,5 тысячи литров (сокращение на 12,9 процента), тогда как ввоз из Казахстана снизился в 21,6 раза — до 2 миллионов 284,1 тысячи литров.

Поставки сжиженного газа

В этом сегменте отмечена уверенная позитивная динамика. Объем импорта сжиженного газа увеличился на 35,9 процента и достиг 80 тысяч 430,8 тонны.

Суммарная стоимость закупленного газа составила 2 миллиарда 636 миллионов 716,8 тысячи сомов (30 миллионов 112,5 тысячи долларов), что на 39,1 процента превышает показатель прошлого года.

Практически весь импорт газа пришелся на Российскую Федерацию — 80 тысяч 414,7 тонны (прирост на 39,7 процента). 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382995/
просмотров: 803
Версия для печати
Материалы по теме
Порядок предоставления субсидий субъектам, импортирующим ГСМ, пересмотрят
В BISHKEK PETROLEUM прокомментировали жалобы на качество бензина
Адылбек Касымалиев поручил не допустить перебоев с ГСМ в Кыргызстане
Госрегулирование цен. С мелкими нефтетрейдерами в регионах заключат соглашения
За 20 дней бензин из Казахстана попытались незаконно вывезти 1,3 тысячи раза
Запасы топлива в Кыргызстане увеличили до полутора месяцев
Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92
Первая партия ГСМ из Китая отправлена в Кыргызстан
В Кыргызстане бензин АИ-95 подорожал почти до 110 сомов за литр
Кыргызстан ввел запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов и в страны ЕАЭС
Популярные новости
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на&nbsp;23&nbsp;июля Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на 23 июля
Первая партия ГСМ из&nbsp;Китая отправлена в&nbsp;Кыргызстан Первая партия ГСМ из Китая отправлена в Кыргызстан
Ученые объяснили, на&nbsp;чем держится экономика рынка &laquo;Дордой&raquo; Ученые объяснили, на чем держится экономика рынка «Дордой»
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов