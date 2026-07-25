Поставки нефтепродуктов в Кыргызстан с начала года сократились на 19 процентов

В январе — мае 2026 года в структуре импорта топливно-энергетических ресурсов Кыргызстана снизились объемы ввоза готовых нефтепродуктов при одновременном существенном росте поставок сжиженного газа. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Рынок нефтепродуктов и бензина

За первые пять месяцев этого года в страну ввезли 413 тысяч 136,3 тонны нефтепродуктов на 26 миллиардов 721 миллион 302,5 тысячи сомов (305 миллионов 176,6 тысячи долларов). В физическом выражении импорт сократился на 19 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Главные поставщики ГСМ:

Россия сохраняет позицию основного поставщика нефтепродуктов — 272 тысячи 617,9 тонны (сокращение на 12,3 процента) на 18 миллиардов 67 миллионов 850,6 тысячи сомов.

Казахстан поставил 125 тысяч 26,2 тонны нефтепродуктов, что на 34 процента ниже уровня прошлого года. При этом возобновился ввоз сырой нефти — 6 тысяч 391,5 тонны на 282 миллиона 427,3 тысячи сомов.

Общий объем импорта автомобильного бензина упал на 22,3 процента — до 327 миллионов 117,7 тысячи литров (14 миллиардов 56 миллионов 225,7 тысячи сомов). Поставки бензина из России составили 322 миллиона 664,5 тысячи литров (сокращение на 12,9 процента), тогда как ввоз из Казахстана снизился в 21,6 раза — до 2 миллионов 284,1 тысячи литров.

Поставки сжиженного газа

В этом сегменте отмечена уверенная позитивная динамика. Объем импорта сжиженного газа увеличился на 35,9 процента и достиг 80 тысяч 430,8 тонны.

Суммарная стоимость закупленного газа составила 2 миллиарда 636 миллионов 716,8 тысячи сомов (30 миллионов 112,5 тысячи долларов), что на 39,1 процента превышает показатель прошлого года.

Практически весь импорт газа пришелся на Российскую Федерацию — 80 тысяч 414,7 тонны (прирост на 39,7 процента).