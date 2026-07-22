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Экономика

Пожар на складах Wildberries: Минэкономики выясняет ущерб предпринимателей КР

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков провел встречу с представителем компании Wildberries-Russ в Кыргызстане Александром Воробьевым. Как сообщили в ведомстве, встреча была связана с пожарами на складах фирмы в России. 

Представители Wildberries-Russ рассказали об оценке причиненного ущерба, определении масштабов повреждения складов и инвентаризации товаров, находившихся на складах.

Также отмечается, что Минэкономики опрашивает субъекты швейной отрасли КР для определения предварительного объема ущерба, причиненного отечественным предпринимателям. Совместно с представителями Wildberries-Russ прорабатывается вопрос инвентаризации товаров.

В ведомстве добавили, что после завершения оценочных мероприятий будут организованы дополнительные двусторонние встречи для выработки совместных решений.

Напомним, 18 июля беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. По данным МИД, среди пострадавших оказался один гражданин Кыргызстана, получивший легкое ранение.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382626/
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