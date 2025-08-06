Увеличить акцизы на ГСМ планируют в Кыргызстане

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана разработало проект постановления кабинета министров об увеличении акцизов на ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ находится на общественном обсуждении.

В проекте документа предлагается увеличить акцизы на:

различные виды бензина с 5 тысяч до 7 тысяч сомов за тонну;

дизтопливо — с 400 до 2 тысяч сомов за тонну;

мазут — до 2 тысяч сомов за тонну;

средние дистилляты (в отношении зимнего дизельного топлива) — до 2000 сомов за тонну.

В Министерстве экономики отметили, что акцизы на ГСМ в республике действуют без изменений последние десять лет.