Таджикистан, Узбекистан и Казахстан обсудили управление водными ресурсами

Министры водного хозяйства Таджикистана, Узбекистана и Казахстана провели рабочую встречу в Гулистане для обсуждения вопросов рационального использования водных ресурсов бассейна реки Сырдарья. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

В переговорах участвовали министр энергетики Таджикистана Далер Джума, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамроев и министр водных ресурсов Казахстана Нуржан Нуржигитов.

«Эффективное управление водными ресурсами в условиях климатических изменений становится критически важным для всего региона», — сказал Далер Джума.

Стороны рассмотрели выполнение трехстороннего протокола о режиме работы водохранилища «Таджикское море» в летний период 2025 года, а также обсудили меры по повышению эффективности водопользования.

Подчеркнута необходимость укрепления регионального сотрудничества и обмена опытом для обеспечения водной безопасности.

Ранее Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали вододеление реки Сырдарьи. Вопрос был рассмотрен на состоявшейся в Ташкенте трехсторонней встрече министров, курирующих энергетические и водные ресурсы. По итогам подписан протокол, определяющий согласованные режимы работы энергетических объектов и порядок вододеления в бассейне реки Сырдарьи на предстоящий вегетационный период.