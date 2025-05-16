Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали вододеление реки Сырдарьи. Вопрос рассмотрен на состоявшейся в Ташкенте трехсторонней встрече министров, курирующих энергетические и водные ресурсы. По итогам подписан протокол, определяющий согласованные режимы работы энергетических объектов и порядок вододеления в бассейне реки Сырдарьи на предстоящий вегетационный период.

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В ходе переговоров отмечено, что подписание документа является важным шагом в рамках регулярного сотрудничества трех стран, направленного на обеспечение сбалансированного использования водных ресурсов и стабильной работы энергосистем Центральной Азии.

«Обсуждение и согласование таких режимов перед каждым вегетационным периодом позволяют учитывать текущую гидрологическую обстановку и потребности государств в водных и энергетических ресурсах», — говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями о ходе консультаций по долгосрочным стратегическим проектам. Главы ведомств условились продолжить в рабочем порядке обсуждение проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, а также проекта создания Каспийского энергетического коридора с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.