Рубль и тенге продолжают дорожать относительно сома. Курс валют на 6 августа

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Остается стабильным 12 дней подряд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 100,8911 сома (снижение на 0,19 процента). Коррекция после вчерашнего резкого роста курса.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,34 сома, продажа — 101,32 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,0965 сома (рост на 0,49 процента). После спада в конце июля четвертый день подряд укрепляется.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,081 сома, продажа — 1,106 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (резкий рост на 0,87 процента). Максимальное подорожание за последние две недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1371 сома, продажа — 0,172 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1659 сома (снижение на 0,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,2 сома.