В России биржевые цены на бензин АИ-95 установили исторический рекорд. Его оптовая стоимость на Петербургской бирже впервые в истории превысила 77 тысяч рублей за тонну.

Эксперты связывают рост цены с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

Ситуация на российском рынке нефтепродуктов стабильная, «в целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок», — заявили в Министерстве энергетики России.

Предыдущий ценовой рекорд АИ-95 — около 76,9 тысячи рублей — был установлен в сентябре 2023 года. Затем стоимость опустилась, в начале 2025 года она составляла около 55 тысяч рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе. Действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина распространены на непосредственных производителей нефтепродуктов.