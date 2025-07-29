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Экономика

Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе

Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе. Действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина распространены на непосредственных производителей нефтепродуктов.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Сейчас запрет на зарубежные поставки действует только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и мелких НПЗ) до 31 августа. Крупным нефтепереработчикам, выпускающим более 1 миллиона тонн в год, поставки разрешены. Однако на фоне роста оптовых цен на бензин власти вернулись к идее временно ввести полные ограничения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337769/
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