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Экономика

До 20 миллионов пассажиров в год. В Ташкенте построят новый аэропорт

В Ташкенте планируется построить новый международный аэроропрт до 2030 года. Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией проекта. Сейчас рассматриваются предложения инвесторов.

По данным пресс-службы главы государства, предложения иностранных компаний обсуждают в рамках механизма частного партнерства.

«Строительство нового аэропорта — необходимая мера. Отсрочка этого процесса на 10 лет повлечет негативные последствия в виде $ 8,6 миллиарда к ВВП. Возможность стать «авиационным хабом» региона будет утеряна», —  заявлено на презентации.

Новый аэропорт планируется расположить в 17 километрах от действующего, который находится на юге Ташкента.

«Выбранный земельный участок для строительства нового международного аэропорта расположен в 17 километрах от действующего аэропорта в Ташкенте, к югу от столицы, недалеко от существующей автодороги, соединяющей столицу с Самаркандом, и на маршруте будущей автомагистрали Ташкент — Самарканд. То есть строительство нового аэропорта запланировано в месте, где имеется транспортная и логистическая инфраструктура», — сказал глава Минтранса.

Председатель правления компании Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев заявил, что текущий международный аэропорт Ташкента способен обслуживать до 11 миллионов пассажиров в год. Пропускная способность — 17 взлетов и посадок в час, а на перроне могут одновременно размещаться до 70 самолетов.

По его словам, с развитием экономики к 2030 году пассажиропоток через Ташкент может увеличиться до 15 миллионов человек.  

В авиакомпании Uzbekistan Airports сообщили, что воздушная гавань будет способна одновременно размещать 169 самолетов и обеспечивать более 40 взлетов и посадок в час.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338468/
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