Узбекистан стал лидером по экспорту ковров в Кыргызстан

За первые шесть месяцев 2025 года Узбекистан экспортировал 3,6 миллиона квадратных метров ковров, общая стоимость которых составила $10,8 миллиона. Такие данные предоставил Государственный комитет республики по статистике.

По данным ведомства, крупнейшим импортером узбекских ковров стал Кыргызстан, куда поставлено 1,086 миллиона квадратных метров продукции.

Больше всего ковров за полгода отправлено также в Азербайджан, Афганистан, Россию и Казахстан.

Экспорт ковров играет важную роль в экономике РУз, способствуя развитию текстильной промышленности и укреплению торговых связей с соседними странами и другими регионами. Успех на мировом рынке обусловлен высоким качеством и уникальным дизайном, которые ценятся во многих государствах.