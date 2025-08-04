Сом подорожал ко всем валютам, кроме рубля и доллара. Курс на 4 августа

Официальные курсы евро, казахского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Больше недели остается стабильным.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,7 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,7542 сома (снижение на 0,38 процента). Продолжает дешеветь после роста в июле. Однако в обменных пунктах курс, наоборот, вырос. Не исключено, что в течение дня будет его корректировка.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,22 сома, продажа — 101,22 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0875 сома (рост на 0,71 процента). После спада в конце июля начал быстро восстанавливать позиции.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,079 сома, продажа — 1,1 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,161 сома (снижение на 0,37 процента). Коррекция после резкого роста.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1394 сома, продажа — 0,1716 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1243 сома (снижение на 0,28 процента). Самый низкий курс с 20 июля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,2 сома.