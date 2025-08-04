Назарбек Малаев назначен замдиректора департамента развития интеграции ЕЭК

Кыргызстанец Назарбек Малаев назначен заместителем директора департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Фото ЕЭК. Назарбек Малаев назначен замом директора департамента развития интеграции ЕЭК

Назарбек Малаев родился в 1982 году в селе Самаркандек в Баткенском районе.

В 2005 году окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2009 году — Академию управления при президенте КР по специальности «менеджмент».

С 2009 по 2017 годы работал на различных должностях, в том числе руководящих, в Министерстве финансов.

С 2017 по 2021 годы ­— заведующий отделом лицензирования управления торговой политики, заведующий отделом нетарифного регулирования и экспортного контроля управления торговой политики Министерства экономики КР.

С 2021 по 2023 годы — в администрации президента работал в отделах политики стратегического развития, экономики и финансов, мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований, а также в отделе по делам Евразийского экономического союза.

С 2023 по 2025 годы — заместитель министра экономики и коммерции.

С 30 июля 2025 года назначен на должность заместителя директора департамента развития интеграции ЕЭК.

Ранее сообщалось, что Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.