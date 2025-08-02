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Экономика

Экспорт Турции в Кыргызстан составил $639 миллионов

В первой половине 2025 года экспорт Турции в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан достиг рекордных $5,1 миллиарда. Это на $110 миллионов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет аналитический канал ISD.

Согласно данным Статистического управления Турции (TÜİK), наибольший объем экспорта пришелся на Казахстан ($1,51 миллиарда), за ним следуют Азербайджан ($1,42 миллиарда), Узбекистан ($931 миллион), Кыргызстан ($639 миллионов) и Туркменистан ($594 миллиона).

Внешнеторговый оборот между Турцией и этими пятью странами составил $5,1 миллиарда. Среди экспортных категорий лидируют машины и оборудование (около $1,1 миллиарда), далее идут электротехника, изделия из пластика, трикотаж и автокомпоненты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338323/
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