10:55
USD 87.45
EUR 100.13
RUB 1.08
Экономика

Рубль и тенге заметно подорожали, евро дешевеет. Курс валют на 1 августа

Фото из интернета. Рубль и тенге ведут себя нестабильно - рост сменяется резкими падениями и наоборот

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,22 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,1346 сома (падение на 0,92 процента). Крупнейший суточный спад за последние два месяца.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,09 сома, продажа — 100,09 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0798 сома (рост на 0,77 процента). Первое укрепление за последние пять дней.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,077 сома, продажа — 1,1 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1616 сома (резкий рост на 1,13 процента). Самое сильное однодневное укрепление с 15 марта 2025 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,136 сома, продажа — 0,1709 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,158 сома (снижение на 0,17 процента). Корректировка после роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338170/
просмотров: 795
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 июля
Доллар подорожал, рубль и тенге дешевеют к сому. Курс валют на 31 июля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 июля
Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 30 июля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 июля
Рубль, евро и юань подешевели к сому. Доллар стабилен. Курс валют на 29 июля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 июля
Сом укрепился ко всем основным валютам. Курс на 28 июля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 июля
Доллар, рубль и тенге продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 25 июля
Популярные новости
Правительство России установило полный запрет на&nbsp;экспорт бензина в&nbsp;августе Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на&nbsp;миллиард кубов, несмотря на&nbsp;засуху Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху
Доллар подорожал, рубль и&nbsp;тенге дешевеют к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;31&nbsp;июля Доллар подорожал, рубль и тенге дешевеют к сому. Курс валют на 31 июля
Сом укрепился ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом укрепился ко всем основным валютам. Курс на 28 июля
Бизнес
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
KICB объявляет акцию &laquo;Легкие переводы&nbsp;&mdash; яркий отдых!&raquo; KICB объявляет акцию «Легкие переводы — яркий отдых!»
На&nbsp;связи 27&nbsp;лет: Beeline дарит подарки в&nbsp;свой день рождения На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Семь сериалов на&nbsp;Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с&nbsp;&laquo;Комбо&raquo; Семь сериалов на Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с «Комбо»
1 августа, пятница
10:54
ЮНИСЕФ поддержит детей с инвалидностью в Европе и Центральной Азии ЮНИСЕФ поддержит детей с инвалидностью в Европе и Центр...
10:51
Саморегулируемые организации предлагает создавать в КР Инвестиционный совет
10:49
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: что уже сделано
10:38
В Кыргызстане пройдет экофестиваль снежного барса ILBIRS FEST 2025
10:35
Новую госпрограмму по развитию психиатрической службы разработают в КР