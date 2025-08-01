Рубль и тенге заметно подорожали, евро дешевеет. Курс валют на 1 августа

Фото из интернета. Рубль и тенге ведут себя нестабильно - рост сменяется резкими падениями и наоборот

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,22 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 100,1346 сома (падение на 0,92 процента). Крупнейший суточный спад за последние два месяца.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,09 сома, продажа — 100,09 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0798 сома (рост на 0,77 процента). Первое укрепление за последние пять дней.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,077 сома, продажа — 1,1 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1616 сома (резкий рост на 1,13 процента). С амое сильное однодневное укрепление с 15 марта 2025 года.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,136 сома, продажа — 0,1709 сома.

Китайский юань: