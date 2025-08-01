Торговая война. Введение пошлин в отношении 69 стран подписал Дональд Трамп

Введение пошлин с 1 августа в отношении 69 стран, как и грозил ранее, подписал Дональд Трамп.

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За несколько часов до того, как в США наступило 1 августа — последний назначенный крайний срок для заключения новых договоренностей о торговле со страной, президент подписал указы о введении импортных пошлин в размере от 10 до 41 процента в отношении 69 государств, территорий и Евросоюза.

Пошлины, которые названы в указе «уточненными ответными», вступят в силу через семь дней. В отношении Канады они вступают в силу немедленно. При этом в отношении Канады Дональд Трамп повысил пошлины с 25 до 35 процентов.

Самые высокие пошлины получила Сирия — 41 процент, а также Лаос и Бирма — по 40 процентов. Самые низкие — 10 процентов — Британия и отдельно ее Фолклендские острова.

Отметим, что Китая в этом списке нет. Вашингтон продолжает переговоры с Пекином.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Европейского союза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 государств на 90 дней.