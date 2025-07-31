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Экономика

На мясо введут государственное ценовое регулирование

На мясо введут государственное ценовое регулирование. Такое решение принято на совещании под председательством заместителя главы кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.

Цель государственного регулирования — не допустить роста цен на мясо, контролировать перемещение скота через границу, а также ввести количественные ограничения на экспорт скота.

В ходе совещания службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции поручено проводить постоянный мониторинг и анализ цен на мясо по всей стране. Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при министерстве поручено усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с Пограничной службой принять конкретные меры по борьбе с контрабандой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338071/
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