На мясо введут государственное ценовое регулирование. Такое решение принято на совещании под председательством заместителя главы кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.



Цель государственного регулирования — не допустить роста цен на мясо, контролировать перемещение скота через границу, а также ввести количественные ограничения на экспорт скота.



В ходе совещания службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции поручено проводить постоянный мониторинг и анализ цен на мясо по всей стране. Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при министерстве поручено усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с Пограничной службой принять конкретные меры по борьбе с контрабандой.