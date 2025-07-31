09:44
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.07
Экономика

Рост объемов двусторонней торговли с Кыргызстаном отметили в Удмуртии

Рост объемов двусторонней торговли с Кыргызстаном отметили в Удмуртии. Об этом сообщает Министерство экономики российского региона.

Уточняется, что постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте России Дарья Сунцова, министр экономики региона Анна Слугина, руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерия Антоненко, а также представители предприятий региона провели встречу с советником по торгово-экономическим вопросам посольства КР в РФ Эрмеком Омуралиевым, а также с председателем текстильного комитета при Торгово-промышленной палате Азаматом Алымкуловым.

«Киргизия является одним из ключевых экономических партнеров Удмуртии, доказательством чему является постоянный рост объемов двусторонней торговли. Итогом встречи стали предварительные договоренности между компаниями-участниками, а также обсуждение вопроса о проведении очной бизнес-миссии предприятий Удмуртской Республики в Киргизию в октябре этого года», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337995/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Удмуртия предлагает Кыргызстану открывать совместные производства
В Удмуртии арестован кыргызстанец, подозреваемый в даче взятки сотруднику ДПС
В России задержали и этапировали в Москву губернатора Удмуртии
Популярные новости
Правительство России установило полный запрет на&nbsp;экспорт бензина в&nbsp;августе Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на&nbsp;миллиард кубов, несмотря на&nbsp;засуху Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху
Сом укрепился ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом укрепился ко всем основным валютам. Курс на 28 июля
Реализация проекта альтернативного тоннеля на&nbsp;автодороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;утверждена Реализация проекта альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек — Ош утверждена
Бизнес
Бесплатная карта от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; в&nbsp;два раза больше кешбэка с&nbsp;O!Prime Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
31 июля, четверг
09:39
Инфраструктуры нет. Бишкекчане выступают против новых Правил содержания животных Инфраструктуры нет. Бишкекчане выступают против новых П...
09:23
Чемпионат мира по греко-римской борьбе (U-17). Сборная Кыргызстана в топ-5
09:22
Доллар подорожал, рубль и тенге дешевеют к сому. Курс валют на 31 июля
09:12
Telegram-каналы будут использовать в борьбе с водителями нелегальных такси
08:55
ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» оштрафовали за нарушение трудового законодательства
30 июля, среда
23:37
Компанию Meta обвинили в пиратстве порно для обучения искусственного интеллекта
22:44
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две медали