Рост объемов двусторонней торговли с Кыргызстаном отметили в Удмуртии. Об этом сообщает Министерство экономики российского региона.

Уточняется, что постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте России Дарья Сунцова, министр экономики региона Анна Слугина, руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерия Антоненко, а также представители предприятий региона провели встречу с советником по торгово-экономическим вопросам посольства КР в РФ Эрмеком Омуралиевым, а также с председателем текстильного комитета при Торгово-промышленной палате Азаматом Алымкуловым.

«Киргизия является одним из ключевых экономических партнеров Удмуртии, доказательством чему является постоянный рост объемов двусторонней торговли. Итогом встречи стали предварительные договоренности между компаниями-участниками, а также обсуждение вопроса о проведении очной бизнес-миссии предприятий Удмуртской Республики в Киргизию в октябре этого года», — говорится в сообщении.