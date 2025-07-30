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Экономика

Торговая война. Прибыль Mercedes-Benz упала более чем вдвое из-за пошлин США

Прибыль Mercedes-Benz упала более чем вдвое из-за пошлин США. Во втором квартале 2025 года компания заработала около 2,7 миллиарда евро. Это на 55,8 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сокращение прибыли автопроизводитель объясняет резким повышением пошлин на импорт в США, низким спросом на китайском рынке и расходами на оптимизацию кадров.

Напомним, с апреля импорт автомобилей в США облагается пошлинами в размере 27,5 процента вместо действовавших ранее 2,5 процента.

На фоне повышения тарифов Mercedes-Benz не стал повышать цены на свою продукцию, что и привело к снижению прибыли, отмечают эксперты.

Согласно условиям новой торговой сделки, заключенной президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии 27 июля, Вашингтон обязуется снизить тарифы на импорт автомобилей из ЕС до 15 процентов.

Евросоюз же перейдет «на нулевой тариф» и отменит ввозные пошлины в размере 10 процентов на американские авто.

По прогнозам Visible Alpha, у Mercedes-Benz поток упадет с 9,4 миллиарда евро до 3 миллиардов евро, у VW — с 7,1 миллиарда евро до 3,5 миллиарда евро, у BMW — с 4,8 миллиарда евро до 4,4 миллиарда евро.

Ранее Дональд Трамп объявил о крупнейшей сделке с Европейским союзом. По его словам, тариф на импорт в США из стран Евросоюза составит не менее 15 процентов. Государства ЕС будут закупать в Штатах военную технику, энергоносители на $750 миллиардов и инвестируют в американскую экономику «на $600 миллиардов больше, чем уже инвестируют». Также Европейский союз согласился открыть рынки стран для торговли с США по нулевым тарифам и закупить «огромное количество» военной техники. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337965/
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