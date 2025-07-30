Минсельхоз намерен упорядочить неконтролируемый сбор лекарственных растений

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности озаботились ситуацией с дикорастущими лекарственными растениями и намерены навести порядок. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что целью инициативы является создание комплексной правовой основы для развития производства, переработки и устойчивого использования лекарственных растений.

«Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью для КР, обеспечивающей продовольственную безопасность, занятость населения и значительный вклад в ВВП. В условиях поиска новых точек роста и диверсификации аграрного производства лекарственные растения представляют собой одно из наиболее перспективных направлений. Кыргызстан обладает уникальным природным потенциалом и богатым биоразнообразием, что создает благоприятные условия для произрастания множества ценных лекарственных растений», — отмечается в справке-обосновании.

В ведомстве подчеркивают, что на сегодняшний день сбор большинства из них осуществляется в дикой природе. Неконтролируемый сбор дикорастущих лекарственных растений ведет к истощению природных запасов, угрозе исчезновения некоторых видов и нарушению экологического баланса.

«В настоящее время наблюдается растущий интерес со стороны фермеров к культивированию лекарственных растений. Это обусловлено тем, что данное направление обладает высоким экономическим потенциалом и представляет собой прибыльную отрасль, способную существенно повысить доходы сельхозпроизводителей, особенно в условиях диверсификации сельского хозяйства. Существующее законодательство недостаточно охватывает вопросы культивирования лекарственных растений, что ограничивает возможности применения мер господдержки (субсидий, льготных кредитов, технической помощи) для фермеров, желающих заниматься их выращиванием.

Поскольку лекарственные растения не отнесены к числу сельскохозяйственных культур, их выращивание на сельхозугодьях не допускается, что создает правовые барьеры для развития данного сегмента.

В этой связи актуальной становится необходимость законодательного закрепления возможности отнесения лекарственных растений к сельскохозяйственным культурам. Поправки в соответствующие нормативные правовые акты позволят более эффективно задействовать природный потенциал страны, расширить и диверсифицировать структуру сельхозпроизводства, открыть новые источники дохода для сельских жителей, укрепить экспортные позиции и обеспечить устойчивое развитие регионов», — уверены в Минсельхозе.

Кроме того, это будет способствовать охране окружающей среды и сохранению биологического разнообразия, предотвращая истощение природных ресурсов, добавили инициаторы.