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Экономика

За первое полугодие таможенная служба собрала более 64 миллиардов сомов

За первое полугодие таможенная служба собрала более 64 миллиардов сомов. Такие цифры озвучены на заседании под председательством председателя ГТС Алмаза Салиева, где заслушали отчет об исполнении доходной части бюджета и провели анализ прогнозных рисков доходных заданий на третий квартал 2025 года.

По данным таможни, поступления в бюджет составили 33 миллиарда сомов. План выполнен на 102 процента. В целом с начала текущего годасобрано 64,1 миллиарда сомов. Это на 928,3 миллионов больше установленного плана.

С января по июнь таможенники выявили 4 тысячи 17 фактов правонарушений в сфере таможенного законодательства. 3 тысяч 816 дел заведено по административным правонарушениям, 201 материал передан в компетентные органы. По установленным нарушениям в бюджет дополнительно поступило 499,2 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337434/
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