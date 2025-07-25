За первое полугодие таможенная служба собрала более 64 миллиардов сомов. Такие цифры озвучены на заседании под председательством председателя ГТС Алмаза Салиева, где заслушали отчет об исполнении доходной части бюджета и провели анализ прогнозных рисков доходных заданий на третий квартал 2025 года.

По данным таможни, поступления в бюджет составили 33 миллиарда сомов. План выполнен на 102 процента. В целом с начала текущего годасобрано 64,1 миллиарда сомов. Это на 928,3 миллионов больше установленного плана.

С января по июнь таможенники выявили 4 тысячи 17 фактов правонарушений в сфере таможенного законодательства. 3 тысяч 816 дел заведено по административным правонарушениям, 201 материал передан в компетентные органы. По установленным нарушениям в бюджет дополнительно поступило 499,2 миллиона сомов.