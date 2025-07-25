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Экономика

Завод по производству комбикормов хочет построить Минсельхоз

В департаменте рыбного хозяйства при Минсельхозе прошла встреча с представителями Министерства экономики и коммерции КР и делегацией из Азербайджана.

Стороны обсудили перспективы совместной реализации проекта строительства завода по производству комбикормов.

Подчеркнута важность развития инфраструктуры для обеспечения рыбоводческих хозяйств качественными кормами. Это позволит увеличить объемы производства рыбы и повысить продовольственную безопасность страны.

В ближайшее время планируется проведение дополнительных консультаций и подготовка предложений по возможным форматам сотрудничества, — уточнили в Минсельхозе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337432/
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