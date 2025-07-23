МИД России: Кыргызстан стал лидером в СНГ по росту ВВП

За первые пять месяцев 2025 года рост ВВП Кыргызстана по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 12,3 процента. При этом среднее увеличение ключевого экономического показателя в странах СНГ – 5,3 процента. Об этом сообщили в Первом департаменте стран СНГ МИД России.

Кыргызстан оказался безусловным лидером по росту ВВП в Содружестве. Второе место занял Таджикистан (8,2 процента), на третьем месте – Узбекистан (6,8 процента). У России показатель составил 1,4 процента.

Ранее Первый департамент стран СНГ МИД России сообщил, что оборот розничной торговли в странах Содружества вырос на четыре процента с начала года.

По официальным данным, за январь – апрель 2025 года в структуре ВВП КР доля сферы услуг составила 52 процента, на промышленность пришлось 20 процентов, строительство – свыше шести процентов и на сельское хозяйство – более четырех процентов.