Переработкой золотосодержащего сырья будут заниматься Кыргызстан и Монголия

Кыргызско-монгольский бизнес-форум прошел в Бишкеке. Об этом сообщили в Национальном агентстве КР по инвестициям.

По его данным, подписаны соглашения, в том числе агентский договор между ОАО «Кыргызалтын» и Центральным банком Монголии. Стороны договорились о переработке золотосодержащего сырья в виде сплава Доре с последующей реализацией. Также подписаны меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой КР и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, соглашение о создании кыргызско-монгольского делового совета и меморандум о намерениях между компаниями «Озон» (КР) и «ХушХан» (Монголия).