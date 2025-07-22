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Экономика

Переработкой золотосодержащего сырья будут заниматься Кыргызстан и Монголия

Кыргызско-монгольский бизнес-форум прошел в Бишкеке. Об этом сообщили в Национальном агентстве КР по инвестициям.

По его данным, подписаны соглашения, в том числе агентский договор между ОАО «Кыргызалтын» и Центральным банком Монголии. Стороны договорились о переработке золотосодержащего сырья в виде сплава Доре с последующей реализацией. Также подписаны меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой КР и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, соглашение о создании кыргызско-монгольского делового совета и меморандум о намерениях между компаниями «Озон» (КР) и «ХушХан» (Монголия).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337077/
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