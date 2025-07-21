13:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Кыргызстан перестал быть основным платежным хабом для российского бизнеса

Кыргызстан перестал быть одним из основных платежных хабов для российского бизнеса. Об этом сообщает «РБК».

Уточняется, что расчеты через местные банки стали дольше и дороже, а в некоторых случаях и вовсе невозможны. Такие комментарии получены от опрошенных журналистами консультантов из транспортных компаний и экспертов.

Читайте по теме
С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях

Как поясняется в публикации, причиной стало ужесточение условий операций осенью 2024 года и весной 2025-го.

Теперь большинство платежей в рублях должны проходить через один расчетный банк и главное — с реальной поставкой оплачиваемых товаров на территорию КР.

Еще в первом квартале этого года расчеты через Кыргызстан проходили за один день. Во втором квартале этот срок составлял уже три дня. Наибольшая обработка данных характерна для банковских операций свыше 3 миллионов рублей. Это связано с ужесточением банковских проверок, включая анализ информации о назначении платежа и данных о контрагентах.

Напомним, осенью прошлого года Нацбанк запретил банкам проводить платежи без реальных поставок на территорию страны.

«Установить ограничение на год поднадзорным Национальному банку организациям принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, заключенным иными лицами, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства, без реальной поставки на территорию КР, кроме уполномоченных государственных компаний, определенных кабинетом министров», — говорится в документе.

Такое решение принято «в целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336943/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Запреты, запреты. Что содержится в 18-м пакете санкций Евросоюза против РФ
Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах
Проспект Айтматова в Бишкеке станет пешеходным в вечернее время. Жители против
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
Усилить контроль из-за риска вторичных санкций требуют от банков Кыргызстана
В Казахстане теперь запрещено носить никабы в общественных местах
Дональд Трамп подписал указ об отмене cанкций против Сирии
Кыргызстан временно запретил вывоз макулатуры за пределы ЕАЭС
Отказ Ирана от ядерной программы: какие стимулы предлагает Тегерану Белый дом
Что скрывает стейблкоин A7A5: миллиарды, санкции и анонимные схемы
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Первый грузовой поезд отправился по&nbsp;маршруту Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан Первый грузовой поезд отправился по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан
На&nbsp;заводе в&nbsp;Токмаке начали восстанавливать шины от&nbsp;грузовых машин На заводе в Токмаке начали восстанавливать шины от грузовых машин
Взимают комиссии. В&nbsp;Турции начали проверку в&nbsp;отношении Mastercard и&nbsp;Visa Взимают комиссии. В Турции начали проверку в отношении Mastercard и Visa
Бизнес
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
21 июля, понедельник
13:37
Кыргызстан перестал быть основным платежным хабом для российского бизнеса Кыргызстан перестал быть основным платежным хабом для р...
13:19
Встреча президентов Кыргызстана и Монголии. Подписан ряд документов
12:49
Кыргызстан и Монголия подводят итоги 30-летия двусторонних отношений
12:28
В столичном «Асанбае» автобус столкнулся с легковой машиной
12:25
В детских садах Бишкека работают по билингвальному обучению